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Ксения Бородина рассказала, почему не хочет замуж за нового бойфренда

Телеведущая Бородина заявила, что пока не планирует выходить замуж за Сердюкова

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Borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему пока не хочет выходить замуж за нового бойфренда — блогера Николая Сердюкова. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 41-летней звезды, всему свое время.

«Дайте кайфануть от состояния. Сразу быт, дети, семья. Подождите», — заявила она.

При этом, подчеркнула Бородина, ее отношения «не на пару недель», иначе она не стала бы показывать их публично.

«Но давайте пока без брака», — заключила телеведущая.

Бородина познакомилась с блогером на съемках шоу «Последний герой», проходивших на Алтае. Звезда была ведущей проекта, а Сердюков — участником.

Накануне Сердюков сделал дорогостоящий подарок Бородиной. Он подарил избраннице фотоаппарат Canon, стоимость более 150 тысяч рублей, а также комплект белья от бренда Agent Provocateur.

Ранее Ксения Бородина рассказала об отношении друзей бойфренда к ней.

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