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Джастин Бибер стал отцом, показал и удалил первое фото сына

Певец Джастин Бибер и его супруга Хейли впервые стали родителями

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justinbieber/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Джастин Бибер и его супруга-модель Хейли впервые стали родителями. Молодой отец показал первое фото сына в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бибер опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он публиковал и удалял пост еще несколько раз.

«Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — назвал имя мальчика артист.

30-летний Бибер и 27-летняя Хейли Болдуин заключили брак еще в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников.

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AUG/face to face/Action Press/Global Look Press

Сразу же после свадьбы модель призналась, что мечтает о детях от Бибера.

«Я обожаю детей, жду не дождусь, когда у меня появятся свои. Теперь я могу об этом говорить, ведь сегодня я к материнству ближе, чем когда-либо», — говорила она в интервью Vogue.

В мае 2024 года модель объявила о первой беременности. Хейли Бибер устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Позже инсайдер раскрыл подробности беременности модели.

Ранее журналисты предположили, что Бибер могла родить еще 9 августа.

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