Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об обиде на журналистов

Телеведущая, «тетя Таня» из детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева рассказала об обиде на журналистов. Она откровенно поговорила в ведущей шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

По словам Веденеевой, у нее была всего пара детских фотографий, и одну из них — ее любимую — потеряли журналисты.

«Я шла к кому-то на день рождения. Мне было года 3-4. Там я как француженка: у меня прическа каре, красивое крепдешиновое платье (не знаю, где тогда мама это брала), в левой руке завернутый в целлофан подарок, я стою такая гордая. И ботиночки — с абсолютно ободранными носами», — вспоминает телеведущая.

По словам 71-летней Веденеевой, в детстве она была пацанкой.

«Сверху леди, снизу — пацанка! И эту фотографию я дала кому-то из журналистов, и мне ее не вернули, просто потеряли», — сокрушается ведущая.

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