«Понятия не имел, что есть такая статья»: диктор «Галилео» рассказал о «пьяном» вождении

Актера озвучивания и дубляжа Бориса Репетура оштрафовали и лишили прав за ДТП и пьяное вождение. Сам артист признался в разговоре с «Газетой.Ru», что «немного пригубил», пока всю ночь ждал сотрудников ГИБДД, но за рулем был абсолютно трезвым.

«Я приехал в гости к одному из сценаристов сериала «Кибердеревня», моему товарищу. Была страшная гроза, чуть ли не самая сильная за это лето. Я ехал на машине каршеринга. В разгар грозы я разворачивался в узком дворе и почувствовал, что моя машина слегка задела другое припаркованное авто. Я немедленно позвонил в каршеринг. Они велели вызвать ГИБДД. Это было 12 ночи. Сотрудники ГИБДД ехали пять часов. Все это время мы сидели дома у товарища. Естественно, немного пригубили. Каждые полчаса я звонил в ГИБДД и просил приехать поскорее. После их прибытия в 5 утра они вменили мне употребление спиртных напитков до приезда ГИБДД. Честно говоря, я понятия не имел, что существует такая статья. Хотя это логично, ведь я не могу им доказать, что за рулем я был абсолютно трезвый», — сказал Репетур.

Актер добавил, что сотрудники Госавтоинспекции вели себя корректно, поэтому никаких претензий у него к ним нет.

«Претензия только к тому, что мне пришлось всю ночь прождать. Хотя у меня было много срочной работы: я непрерывно работаю дома, где у меня домашняя студия. В целом, все получилось вполне по закону», — заключил Репетур.

О том, что популярного российского актера озвучивания оштрафовали после ДТП, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В Чертановском районном суде Репетура признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

66-летнему артисту и телеведущему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Борис Репетур носит творческий псевдоним Бонус. Является «закадровым голосом» многих российских телевизионных программ (например, «Вокруг Света»), рекламных роликов, озвучил персонажей мультфильмов и героев компьютерных игр, был диктором «Галилео».

Ранее Актера Смольянинова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.