Стало известно, какие девушки снимутся в «Елках» со звездой «Великолепного века»

Стало известно, какие девушки снимутся вместе с турецким актером Бураком Озчивитом в новой части российской новогодней франшизы «Елки». Об этом сообщают Aif.ru.

Издание рассказало, что еще минувшей зимой был организован кастинг для массовки фильма, в котором приняли участие молодые девушки от 18 до 25 лет. Они сыграют поклонниц артиста.

По условиям от участниц требовалось иметь собственную зимнюю одежду и вечерние платья, подходящие для новогодних съемок.

Сцены с Озчивитом будут сниматься в Альметьевске. 24 августа на имя актера забронирован номер в одном из отелей Казани. Предположительно, один съемочный день иностранного актера может обходиться в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что Озчивит снимется в «Елках» со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилем Минекаевым.

Ранее американские рэперы Onyx выступили на фестивале уличной культуры в России.