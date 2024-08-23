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«Любой мужчина должен пройти через это»: рэпер ST сменил образ

Рэпер ST отрастил усы

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) рассказал, почему решил сменить образ. Об этом пишет «Пятый канал».

Автор нескольких хитов Ольги Бузовой продемонстрировал на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе», что отрастил усы.

«Мне сказали, что любой мужчина должен пройти через усы — когда решает, что они ему идут. Единственное, что я знаю теперь, это выражение «по усам текло, а в рот не попало» — действительно многое проходит мимо меня, как спели бы Filatov & Karas», — поделился она.

Накануне дочь артистки Валерии сменила имидж. Певица Шена была блондинкой, но решила покрасить волосы в рыжий цвет.

Ранее Jony рассказал, как создал свою версию «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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