Фестиваль Signal отреагировал на смерть бармена

Организаторы Signal сообщили, что смерть бармена Руслана Досаева произошла вне локации фестиваля. Об этом представители мероприятия заявили «Газете.Ru».

«Фестиваль выражает соболезнования семье и друзьям погибшего», — отметили организаторы.

Представители Signal подчеркнули, что заинтересованы в полноценном расследовании случившегося и установлении обстоятельств происшествия. Фестиваль заявил, что готов оказать содействие следствию.

Досаев погиб в ночь на 20 августа в Николо-Ленивце, он работал барменом на фестивале Signal. По одной из версий, мужчина пытался познакомиться с девушкой, но встретил отпор со стороны ее возлюбленного. Завязалась драка, в которую позднее вмешались еще трое человек. Они избили Досаева и связали шнурками.

21 августа СК по Калужской области возбудил уголовное дело по факту гибели бармена. Следователи проводят проверку случившегося. По их версии, погибший выпивал алкогольные напитки со знакомым, а затем вступил в конфликт с гостями, из-за чего охрана с другими мужчинами связали Досаева. Правоохранительные органы обнаружили бармена уже без признаков жизни.

Ранее супруга актера Евгения Шишова заявила, что гибель мужа еще не подтвердили.