Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лили Аллен рассказала, почему отдала собаку обратно в приют: «Разрушила мою жизнь»

Певица Аллен призналась, что отдала собаку в приют за то, что она съела паспорта

close
100%
Global Look Press

Певица Лили Аллен заявила, что отдала свою собаку обратно в приют, после того, как питомец съел паспорт и визы ее детей. Ее слова передает Daily Mail.

По словам Аллен, пес «разрушил ее жизнь», поскольку съел документы, которые было тяжело восстановить во время пандемии коронавируса. Певица заявила, что из-за проделки питомца дети не смогли повидать отца, который живет в другой стране. После случившегося, заявила артистка, она «не могла смотреть» на собаку.

«Паспорта были не единственными, что она съела. Она было очень плохой собакой. Я очень старалась, но ничего не вышло», — призналась исполнительница.

Daily Mail предполагает, что речь идет о щенке по кличке Мэри. Аллен вместе со своим супругом Дэвидом Харбором взяли ее из приюта в Нью-Йорке в 2021 году.

Сейчас Аллен собирается завести нового щенка — помесь чихуахуа. Дети уже выбрали имя будущему питомцу, ее назовут Джуд Беллингем.

До этого Аллен признавалась, что дети разрушили ее карьеру. Она уверила, что любит своих наследников и уточнила, что сама решила поставить в приоритет семью вместо карьеры.

Певица живет в США вместе с мужем Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен рассказывала, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Она добавляла, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

Ранее Джаред Лето вспомнил, как едва не стал банкротом из-за многомиллионного долга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами