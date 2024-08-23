Лили Аллен рассказала, почему отдала собаку обратно в приют: «Разрушила мою жизнь»

Певица Лили Аллен заявила, что отдала свою собаку обратно в приют, после того, как питомец съел паспорт и визы ее детей. Ее слова передает Daily Mail.

По словам Аллен, пес «разрушил ее жизнь», поскольку съел документы, которые было тяжело восстановить во время пандемии коронавируса. Певица заявила, что из-за проделки питомца дети не смогли повидать отца, который живет в другой стране. После случившегося, заявила артистка, она «не могла смотреть» на собаку.

«Паспорта были не единственными, что она съела. Она было очень плохой собакой. Я очень старалась, но ничего не вышло», — призналась исполнительница.

Daily Mail предполагает, что речь идет о щенке по кличке Мэри. Аллен вместе со своим супругом Дэвидом Харбором взяли ее из приюта в Нью-Йорке в 2021 году.

Сейчас Аллен собирается завести нового щенка — помесь чихуахуа. Дети уже выбрали имя будущему питомцу, ее назовут Джуд Беллингем.

До этого Аллен признавалась, что дети разрушили ее карьеру. Она уверила, что любит своих наследников и уточнила, что сама решила поставить в приоритет семью вместо карьеры.

Певица живет в США вместе с мужем Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен рассказывала, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Она добавляла, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

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