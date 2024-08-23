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Тимати намекнул, что сделает предложение Валентине Ивановой

Рэпер Тимати признался, что готов вступить в брак в обозримом будущем

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timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимати намекнул, что планирует сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Валентине Ивановой. Об этом музыкант и предприниматель рассказал на шоу «Натальная карта» от Medium Quality в VK Видео.

«Мне кажется, что к текущему моменту я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать это [вступить в брак. — Прим. «Газеты.Ru»] правильно. Возможно, в каком-то самом обозримом будущем», — заявил он.

Официально Тимати ни разу не был женат. Он встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой у него есть дочь Алиса. Также рэпер состоял в отношениях с Анастасией Решетовой. Она родила ему сына Ратмира в 2019 году.

На шоу «Натальная карта» музыкант заявил, что у него отсутствует фобия официального брака. По словам музыканта, он с самого начала хотел связать себя узами с тем человеком, в котором уверен на 100%.

«Чтобы это было один раз, без разводов. Поэтому я не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, посмотрел мир. Был достаточно долго в свободном статусе», — подчеркнул Тимати.

Сейчас артист встречается с моделью Валентиной Ивановой. Зимой 2021 года появился слух, что они пара. В апреле 2022-го рэпер и модель впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Ранее сообщалось, что Дава сделал предложение Мари Краймбрери.

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