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Дана Борисова показала, как выглядит после пластики: «Мне очень нравится»

Телеведущая Дана Борисова показала лицо через неделю после блефаропластики

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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как выглядит ее лицо через неделю после блефаропластики и подтяжки лба.

О том, что Борисова сделала операцию по изменению формы глаз, стало известно накануне. Телеведущая захотела сделать «лисьи глазки», тренд на которые начала супермодель Белла Хадид.

Борисова призналась, что ей пришлось «изрядно попотеть», чтобы добиться такого же результата, как у американской законодательницы моды. Однако результатом операции телеведущая оказалась довольна.

«Мне очень нравится, а вам?» — разговорилась Борисова с подписчиками в личном блоге.

Окончательный результат, призналась телеведущая, будет виден только через пару недель.

Всего Борисова делала три пластики за свою жизнь. В первый раз она корректировала грудь после рождения дочери Полины. А в 2023-м и 2022-м она делала липоскульптуру тела. Сначала она изменила ягодицы и бедра, а затем хирург ей подкорректировал руки и спину.

9 августа стало известно, что дочери-подростку Борисовой сделали контурную пластику лица. По признанию артистки, она сама отвела наследницу к хорошему специалисту.

Также Борисова планирует подарить девочке на совершеннолетие ринопластику, чтобы исправить нос, который она унаследовала от своего отца бизнесмена Максима Аксенова.

Ранее Филиппа Киркорова раскритиковали за новую фигуру.

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