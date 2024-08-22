Автор песен «Комбинации» о романе с Апиной: «Вышла замуж за друга после расставания»

Автор песен и композитор Виталий Окороков назвал певицу Алену Апину своей первой возлюбленной. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Окорокова, он познакомился с исполнительницей в музыкальном училище: певице было 15, а ему 17 лет. Композитор подчеркнул, что когда пригласил Апину в коллектив, то уже не состоял в романтических отношениях с артисткой.

«Она после нашего расставания вышла замуж за моего друга Валерия Апина, но они быстро развелись. Его фамилию она не меняла», — признался он.

Окороков добавил, что исполнительница была его первой серьезной любовью. Их роман продолжался два года.

Виталий Окороков — автор известных музыкальных хитов. Он написал музыку к песне «Ксюша», которую исполняет Алена Апина, а также композиции «Бухгалтер» и «American Boy» группы «Комбинация». Композитор создал несколько песен для Филиппа Киркорова, в том числе «Целуй меня крепче», «Мы любовь заказали» и «Ты застряла в области сердца». Для Аллы Пугачевой он написал музыку к песне «Кристиан».

Хиты Окорокова также исполняют группа «Лесоповал», Александр Серов, Вика Цыганова, Татьяна Овсиенко, Ярослав Евдокимов и Екатерина Шаврина.

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