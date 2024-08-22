Группа «ДДТ» продолжила традиции The Beatles в новом клипе

Группа «ДДТ» опубликовала новую песню «Долго...» и клип к ней на своем YouTube-канале.

По словам коллектива, выпущенной песней они стремятся сделать людей добрее. Они верят, что искусство косвенно влияет на жизнь человека. Также артисты охарактеризовали нынешний мир, как полный «лжи, крови, ненависти и несправедливости».

«У группы The Beatles был фильм «Yellow Submarine», где они на желтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. Группа ДДТ постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви», — отметили музыканты под роликом.

В клипе коллектив «ДДТ» разъезжает на хиппи-мобиле, на задней части которого написано слово «Love». Музыканты едут по затуманенной, горящей и дождливой Земле со словами: «Бежать или сражаться, поздно выбирать; Нужно это небо, раненое небо, перебинтовать; Ждет весна аншлага, надежда у руля; Нам нужна отвага, а больше...ничего.»

«Как всегда хорошо! Слушаю «ДДТ» 30 лет, песни Юрия Юлиановича по-прежнему актуальны. Это одна из немногих групп, не потерявшая совесть за много лет»; «Сейчас как раз не хватает таких песен и клипов»; «Продолжайте радовать нас свои творчеством подольше! Рад, что живу с вами в одну эпоху!» — написали поклонники коллектива под видео.

Напомним, после выступления Шевчука и группы ДДТ в Дубае разгорелся скандал: артист выступил со сцены с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Сообщалось также, что ему могут запретить въезд в Дубай. Сам он в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит меры об ограничении заработка уехавшим артистам.