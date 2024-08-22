Звезда «Кадетства» рассказал о самочувствии на фоне слухов о серьезной болезни

Актер Владимир Стеклов на фоне новостей об удалении злокачественной опухоли на коже признался, что с ним все в порядке и он готовится отправиться в киноэкспедицию на Ямал. Об этом он рассказал kp.ru.

При этом он опроверг информацию о том, что он серьезно заболел.

«Не дождетесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя… Не понимаю, откуда рождаются слухи. Сейчас у меня идут репетиции. Снимаюсь в фильме «Цинга». Это полный метр. Играю одну из главных ролей — священника. Потом едем в экспедицию на Ямал», — рассказал артист.

Стеклов добавил, что находится в хорошем настроении, и назвал слухи о его здоровье «заговором» против него.

Telegram-канал Mash до этого писал, что Стеклову вырезали злокачественную опухоль с кожи головы. Как стало известно Mash, в середине августа текущего года Стеклов несколько дней провел в стационаре онкоцентра, где ему сделали операцию. У артиста удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Стеклов выписался. Он находится под постоянным наблюдением у онколога.

Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

Ранее звезда «Кадетства» объяснил, почему отказался от гонок.