Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Кадетства» рассказал о самочувствии на фоне слухов о серьезной болезни

Актер Владимир Стеклов опроверг слухи о серьезной болезни

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Стеклов на фоне новостей об удалении злокачественной опухоли на коже признался, что с ним все в порядке и он готовится отправиться в киноэкспедицию на Ямал. Об этом он рассказал kp.ru.

При этом он опроверг информацию о том, что он серьезно заболел.

«Не дождетесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя… Не понимаю, откуда рождаются слухи. Сейчас у меня идут репетиции. Снимаюсь в фильме «Цинга». Это полный метр. Играю одну из главных ролей — священника. Потом едем в экспедицию на Ямал», — рассказал артист.

Стеклов добавил, что находится в хорошем настроении, и назвал слухи о его здоровье «заговором» против него.

Telegram-канал Mash до этого писал, что Стеклову вырезали злокачественную опухоль с кожи головы. Как стало известно Mash, в середине августа текущего года Стеклов несколько дней провел в стационаре онкоцентра, где ему сделали операцию. У артиста удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Стеклов выписался. Он находится под постоянным наблюдением у онколога.

Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

Ранее звезда «Кадетства» объяснил, почему отказался от гонок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами