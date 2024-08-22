Актер из сериала «Бригада» рассказал о страхе сесть в тюрьму

Актер Олег Васильков признался в беседе с womanhit.ru, что очень сильно боялся сесть в тюрьму в молодости.

Васильков объяснил, что рос в той среде, где очень сильно сильно допускались бандитские обычаи и блатной нрав. По словам актера, он был «обычной шпаной» и не стремился оказаться в тюрьме. Наоборот, он боялся сесть.

Олег Васильков поступил во ВГИК в 1990 году, где учился в мастерской Сергея Соловьева. Он дебютировал в кино в картине «Сто дней до приказа». Он получил популярность после работы в фильме «Брат-2» и «Бригада», где играл преступников. В его фильмографии более 160 работ.

Васильков играл в таких проектах, как «Волшебный участок», «Елки-10», «Сергий против нечисти: Шабаш», «Зверобой», «Первый Оскар», «Хрустальный», «Водоворот», «Перевал Дятлова», «Идентификация», «Детективный синдром», «Полет», «Каникулы президента», «Черновик», «Жена полицейского», «Метод», «Битва за Севастополь», «Нюхач», «Метод Фрейда», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Папины дочки», «Бой с тенью 2: Реванш», «Бумер: Фильм второй».

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