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Названа дата выхода спин-оффа «Ворониных»

Сериал «Костя — Вера» выйдет 9 сентября

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Сериал «Костя – Вера» выйдет 9 сентября. Об этом сообщает СТС.

«Костя – Вера» является спин-оффом к комедии «Воронины». В новом проекте рассказывают о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после ухода главы семейства Николая Петровича. Брат Кости Леня вынужден периодически оставаться у членов семьи из-за поисков себя. Также в новую квартиру поселился жених дочери Ворониных Сергей, который оказался не по душе Косте.

К своим ролям вернутся Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. К актерскому составу также присоединились Карина Орлова, Николай Новосёлов и Елена Бирюкова.

Дочь Кости и Веры Машу сыграла другая актриса – Карина Орлова. Исполнительница роли в оригинальном проекте Мария Ильюхина возмутилась, что ее не позвали на проект. Как оказалось, она не прошла пробы.

Екатерина Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директора, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг. Затем Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, что ее раскритиковали за растяжку в мини-юбке.

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