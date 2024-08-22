Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дава сделал предложение Мари Краймбрери

«СтарХит»: блогер Дава сделал предложение Мари Краймбрери

close
100%
Россия-1

Блогер и певец Давид Манукян (Дава) сделал предложение артистке Мари Краймбрери. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Дава попросил руку и сердце Краймбрери на день ее рождения, подарив ей кольцо с бриллиантом. Певица согласилась.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась.

В январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Сам блогер назвал это совпадением. В марте Краймбрери подтвердила воссоединение с Манукяном. Она сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске.

Ранее бывший муж Лерчек назвал адом свои переживания во время развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами