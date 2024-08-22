Дава сделал предложение Мари Краймбрери

Блогер и певец Давид Манукян (Дава) сделал предложение артистке Мари Краймбрери. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Дава попросил руку и сердце Краймбрери на день ее рождения, подарив ей кольцо с бриллиантом. Певица согласилась.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась.

В январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Сам блогер назвал это совпадением. В марте Краймбрери подтвердила воссоединение с Манукяном. Она сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске.

Ранее бывший муж Лерчек назвал адом свои переживания во время развода.