Валерий Меладзе планирует вернуться выступать в Россию

Певец Валерий Меладзе хочет выступить в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам окружения певца, Меладзе хочет дать концерт в честь своего 60-летия. Артист будет праздновать свой юбилей 23 июня 2025 года. SHOT рассказал со ссылкой на источник из окружения, что исполнитель уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников.

Как отмечает издание, в июле исполнитель приезжал в Москву, чтобы навестить мать.

10 июля в окружении Меладзе рассказали в беседе с Telegram-каналом Mash, что артист пообещал вернуться в Россию.

Mash заявлял, что Меладзе также «открестился» от поддержки ВСУ. Его обвиняли в поддержке украинской армии после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Исполнитель уверил близких, что его слова — «дело рук провокаторов».

Сейчас Меладзе живет в Испании. Он приезжал в Россию также для того, чтобы побывать на дне рождения своего друга Отара Кушанашвили, которому 22 июня исполнилось 54 года.

Ранее продюсер заявил, что у Меладзе есть лоббист в России.