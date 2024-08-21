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Буланова о сходстве сына с певцом Ваней Дмитриенко: «Да, Никита похож»

Певица Татьяна Буланова заявила, что ее сын похож на артиста Ваню Дмитриенко

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Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова заявила, что ее 17-летний сын Никита похож на артиста Ваню Дмитриенко. Слова артистки передает издание kp.ru.

Знаменитость поделилась мнением о сходстве наследника с исполнителем хита «Венера-Юпитер» на фоне того, что подписчики часто их сравнивают в ее соцсетях.

«Да, я вижу, что Никита похож на Ваню Дмитриенко. Но сын не специально ему подражает, это просто так получилось», — заявила Буланова.

Она призналась, что ее сын не слушает песни 18-летнего артиста. Певица подчеркнула, что сейчас наследник готовится к школе, в этом году мальчик идет в выпускной 11 класс. Пока, заявила артистка, Никита еще не знает, кем собирается быть в будущем.

«На счет музыки не скажу. Не имею права называть его мечты и планы на будущее», — также отметила исполнительница.

В марте Буланова показала, как выглядит ее 17-летний сын от футболиста Владислава Радимова. Звезда опубликовала редкое фото Никиты в соцсетях в день его рождения.

У знаменитости также есть старший сын Александр, родившийся в первом браке певицы с музыкантом Николаем Тагриным. Буланова отмечала, что после развода продолжила работать с бывшим супругом и познакомила его с новым возлюбленным теннисистом Валерием Рудневым, который в 2023 году стал ее третьим супругом.

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