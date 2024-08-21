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Раскрыта стоимость отдыха Собчак в Италии

Woman.ru: журналистка Собчак сняла номер в отеле Сен-Тропе за 350 тыс. рублей

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заплатила за ночь в номере отеля Lily of the Valley в Сен-Тропе €3 тыс. (порядка 350 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает издание Woman.ru, которое проследило за летним отдыхом знаменитости.

Издание отметило, что в ресторанах Le Club 55 и Le Girelie, где была журналистка во время отпуска, средний чек составляет €80 (свыше 8 тыс. рублей. — «Газета.Ru»). Также Собчак в поездке совершила шоппинг-тур: она закупилась в бутике Prada и похвасталась новыми шортами от Miu Miu и обновкой от Bottega Veneta.

«Так скромно проводят лето представители российского светского общества, остается лишь каждому пожелать того же», — подытожило статью Woman.ru.

Недавно телеведущую раскритиковали за жирный макияж с потекшим тональником и красной помадой в выпуске новостей «Осторожно новости». По мнению интернет-пользователей, он подчеркнул все недостатки Собчак. Позже журналистка ответила хейтерам, посоветовав не мучать себя и не рассматривать ее.

Ранее певица Распутина заявила, что у нее должна быть самая большая пенсия.

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