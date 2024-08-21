Стало известно о долгах и потерях бизнеса Гарика Харламова

Ресторан «Хот Дог Бульдог» Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бизнес также задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 345 тыс. рублей.

Сеть сосисочных юмориста, по данным канала, еще получила три новых иска на сумму 334 тыс. рублей. При этом причина подачи исковых заявлений, а также другие детали предстоящих судебных разбирательств, не сообщаются.

В марте нынешнего года стало известно, что ФНС заблокировала счета компании Харламова по доставке еды «Здрасьте, приехали!». Причиной стало то, что фирма не подала налоговую декларацию за 2023 год.

В декабре 2023 года арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск поставщика к «Хот Дог Бульдог» Харламова. Тогда с ресторана взыскали 736 тыс. 556 рублей и 58 копеек, включая долг и неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также 27 тыс. 45 рублей госпошлины.

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