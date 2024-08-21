70-летняя актриса «Глухаря» упала с лестницы

Заслуженная артистка России Наталья Титаева, известная под псевдонимом Натали Де Канн, упала с лестницы в своем частном доме в Новой Москве. Об этом сообщает издание mk.ru.

Титаева поднималась на второй этаж, когда у нее закружилась голова из-за высокого давления. Артистка оступилась и упала с высоты четвертой ступеньки. В результате Титаева получила ссадину на голове.

Она сама вызвала скорую помощь, но отказалась от госпитализации, поскольку решила самостоятельно съездить в травмпункт. Там ей прописали лечение, в том числе выписали таблетки от высокого давления.

70-летняя Титаева рассказала, что на момент происшествия находилась дома одна: ее помощница отлучилась, когда произошел инцидент.

Наталья Титаева за свою карьеру исполнила более 30 ролей в театре. Она до сих пор играет на сцене Малого театра, куда ее приняли по окончании ГИТИСа в 1976 году. Также артистка играла в таких фильмах и сериалах, как «Карпов», «Глухарь-3», «Склифосовский-3», «Обнимая небо» и прочее.

19 августа сообщалось, что под Петербургом пропала актриса из «Гоголя». По этому факту возбудили уголовное дело. Также у следствия появился первый подозреваемый.

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