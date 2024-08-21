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«Всегда была полновата»: Семенович похудела с российским «оземпиком»

Певица Семенович призналась, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности

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ТНТ

Певица Анна Семенович в передаче «Утро. ТНТ» призналась, что похудела с помощью российского варианта зарубежного лекарства «Оземпик». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала ТНТ.

«На самом деле я всегда была немножечко полновата: для спорта, потом для группы «Блестящие», для сцены, и я всегда держала себя в жестких рамках. Потом, когда я начала петь сольно, я сказала: «Мне надоело, я не хочу», — заявила она.

Семенович вспоминает, что решила быть настоящей собой и набрала лишние 10 килограммов веса. После консультации с врачом выяснилось, что похудеть ей мешала инсулинорезистентность.

«Поэтому, девчонки, если у кого-то есть лишний вес, если вы понимаете, что вроде немного едите, но не можете постройнеть, то обязательно сходите к эндокринологу и сдайте анализы: на сахар, на сахарный диабет. Посмотрите, что у вас происходит с организмом, потому что у меня нашли инсулинорезистентность и врачи прописали мне российский аналог нашумевших уколов», — вспоминает звезда.

После лечения, назначенного по медицинской рекомендации, вес начал уходить.

«Человек с инсулинорезистентностью плохо засыпает, у него все время какая-то усталость, повышенный аппетит и хочется все время есть. Ты поел и ты опять хочешь есть, потому что инсулинорезистентность не дает организму насыщения, а ты начинаешь переедать и, естественно, это все идет в лишний вес. А препарат контролирует эти процессы, и ты реально меньше ешь и лучше себя чувствуешь», — объяснила певица.

С похудением, обратила внимание звезда, у нее улучшились состояние кожи, сон и общее самочувствие.

Накануне Семенович призналась, что проходит терапию с гештальт-психологом.

Ранее продюсер назвал гонорар Анны Семенович.

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