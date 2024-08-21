Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нюша рассказала, карьеру в каком спорте могла бы сделать

Певица Нюша призналась, что могла бы заняться легкой атлетикой

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Нюша (Нюша Шурочкина) рассказала, в каком спорт могла бы сделать карьеру. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Нюши, она бы не смогла заняться синхронным плаванием — спортом, в котором преуспела ее сестра, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Мария Шурочкина.

«Когда моя сестра ушла в синхронное плавание, то есть там строго выбирали девушек по определенным данным, генетике, фигуре, поэтому я бы вот, наверное, не смогла бы. Я все-таки такая, наверное, пошла бы в легкую атлетику», — говорит Нюша.

Накануне Нюша опубликовала в соцсетях видео с празднования своего дня рождения. Артистка показала, как отметила 34-летие в Москве с самыми близкими людьми.

«Вчера был замечательный вечер в кругу друзей и близких», — отметила исполнительница.

Ранее Виктория Дайнеко объяснила, почему запрещала дочери сидеть в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами