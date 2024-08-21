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Прокуратура рассмотрит уголовное дело в отношении Панина за оправдание терроризма

В прокуратуру поступило дело в отношении актера Панина об оправдании терроризма

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В прокуратуру Москвы поступило уголовное дело в отношении актера Алексея Панина. Об этом сообщает Telegram-канал правоохранительных органов.

Прокуратура рассмотрит вопрос об утверждении обвинительного заключения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Панина внесли в список террористов и экстремистов.

В июне Панин признался в беседе с «Газетой.Ru», что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Он назвал абсолютным бредом обвинения.

В октябре 2023 года Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

Ранее Алексей Панин рассказал, почему никогда не вернется в Россию.

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