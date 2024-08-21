Костюм толстяка спас звезду «Властелина колец» при падении со сцены

Британский актер театра и кино, звезда киносаги »Гарри Поттер» Иэн МакКеллен рассказал, что при падении со сцены его спас костюм толстяка. Об этом пишет TMZ.

85-летний Маккеллен признался, что во время июньского инцидента в лондонском театре Ноэла Кауарда он сломал запястье и повредил позвонки, однако имитирующий ожирение костюм сохранил ему ребра.

Дополнительная подушка, объяснил артист, смягчила приземление при падении. Шея и запястье, добавил он, до сих пор не зажили, поэтому Маккеллен старается не выходить из дома.

Артист уточнил, что перед падением запнулся об стул, обходя другой реквизит, и до сих пор испытывает неловкость из-за случившегося.

Маккеллен уже рассказывал, что врачи ожидают его полного восстановления.

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