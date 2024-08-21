Лерчек рассказала об отношениях со свекровью после развода

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее свекровь очень расстроилась после развода.

Лерчек отметила, что не ругалась с матерью бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина. На данный момент блогерша и ее бывшая свекровь поздравляют друг друга с праздниками. Чекалина призналась, что готова с ней дальше общаться.

«Ведь несмотря ни на что, она для меня остается второй мамой. Время лечит», — заявила блогерша.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

В августе появился слух, что Лерчек завела роман с рэпером Natan (настоящее имя — Натан Миров). Артист и блогерша сблизились на съемках шоу «Звезды в джунглях». Чекалина уверила, что между ними просто дружба.

Ранее Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.