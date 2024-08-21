Семья Делона отказалась усыплять собаку актера

Бельгийскую овчарку французского актера Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять, несмотря на волю ушедшего из жизни артиста. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо на странице X, передает ТАСС.

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Делона. «У нее есть дом и семья», сказала нам семья актера, родственники позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — отметили в фонде.

Делон неоднократно подчеркивал, что очень любит собак. В интервью журналу Paris Match в 2018 году он признался, что завещает усыпить свою овчарку, когда его не станет, «чтобы питомец не остался один».

До этого журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что был хорошо знаком с Аленом Делоном. Он назвал его закрытым, резким и очень сложным человеком. При этом, по заявлению журналиста, актер раскрывался с другой стороны при более тесном, дружеском контакте.

18 августа Алена Делона не стало. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что Делона могут похоронить рядом с могилами его собак.