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Звезда «Слова пацана» изменил актерской профессии

Актер Леон Кемстач запишет музыкальный альбом

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач изменил актерской профессии. В своем Telegram-канале 16-летний артист заявил, что запишет музыкальный альбом.

Леон опубликовал черно-белую фотографию, сделанную в звукозаписывающей студии, а позже — видеосообщение, в котором признался, что записал два трека за день и готовит к выходу альбом.

«Я стараюсь к сентябрю, к концу сентября. Я правда вкладываю в этот альбом свою душу и надеюсь, что он вам понравится», — сказал актер, добавив, что самому ему результат пока нравится.

В одном из эпизодов сериала «Слово пацана» Кемстач исполнил песню Александра Серова «Как быть». Позже автор песни, продюсер Игорь Крутой записал вместе с актером полноценный кавер на песню.

Накануне актер Андрей Максимов, сыгравший героя по кличке Желтый в «Слове пацана», рассказал о тяжелом моменте во время съемок сериала. По словам 25-летнего артиста, он долго решался сниматься в гробу.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о поцелуе со слоном.

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