«Миша Ефремов стал другим»: Охлобыстин о возможном УДО для друга

Актер и режиссер Иван Охлобыстин прокомментировал сообщения о возможном условно-досрочном освобождении для своего друга и коллеги Михаила Ефремова. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Миша Ефремов стал другим… Ефремов сидит три с половиной года, он болен», — подтвердил он, опубликовав новое фото артиста — из тюремной библиотеки.

По мнению Охлобыстина, Ефремов связался с плохой компанией и все его предали. Однако сам Охлобыстин остается с другом и отмечает, что в тюрьме к актеру относятся хорошо, там у него приличное окружение.

«Он работает, как положено, никаких поблажек ему не дают. Он горько переживает за то, что он сотворил, и это не стрессовое уже сознание, а реалистичное», — продолжил Охлобыстин.

Ефремову, добавил он, нужно УДО: актер будет восстанавливать зубы и может вернуться на сцену.

«Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы. <...> Надеюсь, хватит разума и мудрости у руководства «Современника» вернуть его, чтобы он ставил классику, драмы», — надеется Охлобыстин.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти Захарова не удалось. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

19 августа СМИ сообщили, что сторона защиты уже якобы подготовила новое ходатайство об УДО, присовокупив медицинские справки, и будет настаивать, что нахождение в колонии грозит актеру инсультом. Позднее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита пока не собрала все документы, необходимые для того, чтобы подать на УДО.

Ранее в СПЧ не исключили, что Михаил Ефремов выйдет по УДО.