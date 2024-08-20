Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шаляпин назвал главного фаворита Волочковой

Певец Шаляпин заявил, что Волочкова замужем за сценой

close
100%
ТВ3

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с порталом «Страсти», что главным фаворитом Анастасии Волочковой является балет.

Шаляпин отметил, что Волочкова замужем за сценой. Он назвал артистку абсолютно счастливым и успешным человеком. По словам певца, балерину окружает огромное количество мужчин, которые «мечтают и бредят» о ней.

Шаляпин признался, что ничего не знает про нового ухажера Волочковой.

«У нас с ней очень теплые отношения, мы искренне друг к другу относимся, любим, ценим друг друга. Я самый надежный ее друг на века», — рассказал артист.

17 августа Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с мужчиной, который, предположительно, является ее новым избранником. На снимке знаменитость прислонила голову к плечу незнакомца. Лицо мужчины оказалось скрыто. В момент съемки пара находилась в машине.

В июне 2024 года Волочкова признавалась, что состоит в отношениях с временным партнером ради «плотских утех». Она не раскрывала личность мужчины. Балерина заявляла, что ей хорошо находиться рядом с партнером.

Ранее Мадонна показала редкое фото со всеми шестью детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами