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Фильм «Тихоокеанский рубеж» получит приквел

Variety: по вселенной фильма «Тихоокеанский рубеж» снимут сериал

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Universal Pictures

Компания Legendary Entertainment снимет сериал по вселенной фильма «Тихоокеанский рубеж». Об этом сообщает Variety.

Над проектом будет работать Эрик Хайссерер и его продюсерская компания Chronology. Он писал сценарии для таких работ, как «Нечто», «Пункт назначения 5», «Прибытие», «Тень и кость». Президент Legendary Television Джейсон Клодфелтер уверен, что видение Хайссерера поможет сделать увлекательное продолжение франшизы.

«Эрик — многогранно одаренный, плодовитый творец, чей послужной список коммерческих успехов говорит сам за себя», — заявил Клодфелтер.

Подробности нового сериала неизвестны. Отмечается, что проект станет приквелом к первому фильму картины. По вселенной «Тихоокеанского рубежа» снято два полнометражных фильма, аниме-сериал от Netflix, а также выпущено несколько коротких серий комиксов.

Фильм «Тихоокеанский рубеж» рассказывает о борьбе с монстрами-пришельцами, которые выбрались из глубин Тихого океана. Человечество создало гигантских роботов — Егерей, чтобы сражаться с чудовищами, однако в один момент проект был закрыт. Главы стран решили строить стену против монстров, а тем временем тайная организация занялось восстановлением оставшихся Егерей и поиском пилотов для них.

Ранее «Дэдпул и Росомаха» обогнал «Человека-паука» в топ-10 супергеройских фильмов.

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