Игорь Бутман назвал геройским поступком выступление американца на «Jazzовых сезонах»

Более 16 тысяч человек стали гостями X Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Трансляцию концертов посмотрели более 1,5 млн зрителей со всей России. По словам художественного руководителя «Jazzовых сезонов» Игоря Бутмана, зрителей и партнеров фестиваля с каждым годом становится больше.

«К нам приехал наш гость из Америки Марк Уитфилд со своим трио. Это сегодня геройский поступок. Потому что многие, кто к нам приезжает, потом сталкивается с «культурой отмены» в США и европейских странах. Марк — действительно свободный джазовый музыкант. Джаз — это свобода от предрассудков!» — говорит Бутман.

На следующий фестиваль, уточнил он, приедут артисты из Таиланда, Турции, Индонезии, США, Кубы, Бразилии.

«В этом году мы решили поэкспериментировать и совместить джаз с музыкой других стилей. Мы услышали замечательные эксперименты хип-хоп-исполнителя L'One, а также Полины Гагариной — ведь она изначально джазовая певица. Это замечательный способ напомнить меломанам, что корни современной музыки лежат в джазе!», — напомнил директор фестиваля Роман Христюк.

Также на «Jazzовых сезонах» 2024 выступили Алексей Гуськов, братья Ивановы, Олег Бутман и Дмитрий Мосьпан в составе 4 Brothers Jazz Quartet, трио Тони Карапетяна и Ах Астахова, Женя Любич и многие другие.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и живописи. Также для гостей прошли спортивные активности от Хоккейной Академии Вячеслава Фетисова, мастер-классы по настольному теннису от чемпиона мира, театральные тренинги, занятия по йоге и многое другое.

Накануне Бутман рассказал, кто протестует против концертов российских артистов.

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