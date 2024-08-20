Джиган вернул свое имя

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) оформила заявку рэпера Дениса Устименко-Вейнштейна на регистрацию товарного знака «Джиган». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ноябре 2023 года сообщалось, что исполнитель потерял права на свое сценическое имя в 2021 году, но вспомнил об этом только в 2023-м. В том же году он подал заявку в Роспатент.

Согласно заявке, под товарным знаком «Джиган» рэпер планирует производить и продавать табак, сигареты и сигары, электронные сигареты, вейпы и спички. Также Джиган хочет заниматься воспитанием, образованием, организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, бизнесом и рекламой.

Накануне жена Джигана, блогерша Оксана Самойлова сообщила подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что их дом затопило. Она призналась, что из-за прорыва шланга полбассейна вылилось в дом. В результате залило весь первый этаж.

«Воды на первом этаже по щиколотку во всех комнатах. Как все это разгребать и как теперь жить в этом бассейне?» — посетовала она.

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