По факту пропажи актрисы из «Гоголя» возбудили уголовное дело

Полиция города Тосно возбудила дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации после пропажи актрисы из «Тайн следствия» Людмилы Лебедевой. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Другие детали пока не сообщаются. О том, что Лебедева пропала, стало известно 19 августа. При этом близкие не могли установить местонахождение 85-летней Лебедевой еще с 18 августа.

Сын актрисы рассказал, что приехал к матери на дачу на прошлой неделе, но дверь оказалась заперта. В доме артистки мужчина обнаружил все документы, однако не было ее велосипеда и панамки. Он предположил, что знаменитость уехала в лес за грибами, но Лебедева не вернулась.

Сейчас полиция продолжает допрос свидетелей и проводит расследование уголовного дела, отмечает «Пятый канал».

Людмила Лебедева сыграла старуху-отшельницу в фильме «Гоголь». Она также снималась в таких проектах, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Сплит», «Мажор», «Пять минут тишины. Возвращение», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент», «Доктор Иванов», «Улицы разбитых фонарей».

Ранее сообщалось, что Малахов не явился в суд по делу экс-губернатора Челябинской области.