Стало известно о здоровье тяжелобольного «Виталия Наливкина»

Актеру Андрею Неретину, сыгравшему роль депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, провели операцию по замене тазобедренного сустава в Петербурге. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В феврале нынешнего года сообщалось, что Неретину диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем актер оказался «практически прикован к кровати».

Сейчас, заявляет PrimaMedia, Неретин «встал на ноги». Он уже вернулся в Уссурийск, где начал длительный курс реабилитации.

Также мужчине помогает общественность. Зампредседатель думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов заявлял «Газете.Ru», что общественникам удалось собрать 30 тыс. рублей на помощь Неретину. Эти деньги пошли на аренду жилья, чтобы оформить актеру временную прописку, которая нужна для операции. До этого мужчина проживал в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска.

Андрей Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа».

Ранее супруга Ефремова прокомментировала сообщения о досрочном освобождении актера.