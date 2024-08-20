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Жена звезды «Универа» рассказала о традиционных ценностях пятилетнего сына

Баскетболистка Кейру заявила, что ее пятилетний сын отказывается от вещей для девочек

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РИА Новости

Российская баскетболистка, супруга звезды «Универа» Алексея Гаврилова Катерина Кейру рассказала о «традиционных ценностях» пятилетнего сына Теодора. Ее цитирует «Пятый канал».

«Слава Богу, мой ребенок говорит уже: «Мама, подожди, я мальчик, я это не буду брать, потому что это для девочек», — сказала она.

Кейру уверена, что именно родители в ответе за объяснение социальных норм детям.

«У меня растет мужчина», — заключила спортсменка.

Накануне Кейру раскрыла беременность от Гаврилова. Сына Теодора она родила в браке с футболистом Иваном Новосельцевым. Для Гаврилова будущий ребенок станет третьим — у него есть сыновья от первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти.

Ранее Гаврилов раскрыл секрет счастливого брака с Кейру.

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