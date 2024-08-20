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«Объем усиливаю»: звезда «Уральских пельменей» ответила на слухи о пластике губ

Юмористка Михалкова заявила, что не делала пластику губ

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Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Актриса и юмористка, экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о пластике губ. В интервью Леди Mail звезда рассказала, что ее критикуют за внешность.

По словам Михалковой, чаще всего хейтеры критикуют ее за увеличение губ, которые, подчеркивает звезда, она не изменяла с помощью пластики.

«Но их объем усиливаю особым наложением помады. Раньше из-за оскорблений, насмешек сильно расстраивалась. И слезы были. Все это сбивало творческий настрой, мотивацию», — признается она.

Сейчас Михалкова спокойно относится к оскорблениям. Кроме того, по словам звезды, натуральные у нее не только губы, поэтому о пластике она не задумывалась и к таким операциям относится скептически.

«Спасибо маме и папе, мне нравится мое отражение в зеркале. Все, что есть, нужного размера», — говорит она.

Юлия Михалкова покинула юмористическое шоу «Уральские пельмени» около четырех лет назад. Сейчас она снимается в кино и выходит на сцену Московского театра комедии. На днях завершились съемки романтической комедии «Уралочка», в которой Михалкова выступила как автор идеи фильма и соавтор сценария.

Накануне Михалкова призналась, что однажды подарила другу две тонны кирпичей. Артистка объяснила, что ситуация произошла примерно 15 лет назад, когда ее приятель строил загородный дом.

Ранее у мамы Виктории Бони начался некроз после пластики лица.

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