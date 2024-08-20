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Садальский раскрыл гонорар Конкина и Высоцкого за «Место встречи изменить нельзя»

Садальский: Конкин получил больше Высоцкого за «Место встречи изменить нельзя»

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«Одесская киностудия»

Шоумен Станислав Садальский вспомнил в личном блоге об игре актера Владимира Конкина в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Артист сыграл в картине режиссера Станислава Говорухина роль старшего лейтенанта, оперуполномоченного Владимира Шарапова. Его направили на службу в уголовный розыск, где начальником отдела был Глеб Жеглов, которого воплотил на экране Владимир Высоцкий.

«Играя Шарапова, он [Конкин] получал за съемочный день больше Высоцкого, поскольку уже был мировой знаменитостью, имел звание заслуженного и десятки наград на кинофестивалях», — отметил Садальский.

Своим мнением об актере Садальский поделился в день его 72-летия, 19 августа. Также шоумен назвал Конкина хорошим, добрым, ранимым и талантливым. Он рассказал, что знал актера с юности.

«Всегда его помню, болею за него, если что-то происходит, радуюсь победам и нашим встречам», — поделился Садальский.

Заслуженный артист России Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. В детстве актер занимался в театральной студии. В 1974 году он снялся в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Прославился Конкин благодаря роли Павла Корчагина в шестисерийной экранизации романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (1975). Потом он снялся в фильме Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты» (1976). Главной ролью в карьере Конкина стал Шарапов в детективном сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979).

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