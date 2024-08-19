Ирина Дубцова объяснила, почему отказалась участвовать в «Выжить в Дубае»

Певица Ирина Дубцова рассказала в интервью с Ляйсан Утяшевой, что Павел Воля приглашал ее на съемки в шоу «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде».

Дубцова призналась, что отказалась от участия из-за жаркого климата. Артистке тяжело находиться в слишком теплой местности, если нет возможности окунуться в воду. Певица не отрицает, что если съемки будут проходить на севере, то она, возможно, примет предложение поучаствовать.

«На север я могу. Где холодно – это моя история», — поделилась исполнительница.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Ведущие шоу — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены» и хотели выгнать из проекта.

Ранее Павел Воля осадил Сашу Стоуна на шоу «Выжить в Дубае».