Алена Делона могут похоронить рядом с могилами его собак

Французского актера Алена Делона могут похоронить в его поместье Души в Луаре. Об этом сообщает BFMTV.

По данным издания, при жизни Делон обратился к местным властям за соответствующим разрешением. Артист хотел, чтобы его похоронили рядом с могилами его собак. Актер стал владельцем участка в поселении в 1971 году.

«Я знаю, что он хочет, чтобы его похоронили здесь. Он говорил об этом предыдущему мэру и уведомил префектуру», — рассказал субпрефект Луаре Кристоф Юро.

Ален Делон умер 18 августа. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Сын Алена Делона рассказывал, что его отец задумывался об эвтаназии. И сам актер признавался, что рассматривал этот вариант, отмечая, что с возрастом человек «имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов».

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус».

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