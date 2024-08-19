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Алена Апина похвасталась результатами похудения

Певица Алена Апина похудела на 14 кг

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Апина похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела на 14 килограммов.

Апина рассказала, что сбросила вес с помощью здорового сна, отказа от алкоголя, «злого» тренера и «лютого» хореографа.

«И, конечно, репетиции к концертам в ноябре. 23 – Питер, 26 – Кремль», — поделилась артистка.

В мае Алена Апина пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу «Комбинация», в составе которой она выступала. По словам знаменитости, ее съемки откладывали и в итоге «не срослось».

В том же месяце Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls».

Исполнительница обнаружила, что на выступлениях группы, которая поет хиты «Комбинации» после разрешения от Окорокова, звучит якобы ее фонограмма, записанная с другой экс-солисткой Татьяной Ивановой. Артистки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — уверяют, что не использовали голос Апиной.
Звезда посовещалась с адвокатами и заверила, что собирается отстаивать свое право на интеллектуальную собственность в суде.

Ранее звезда «50 оттенков серого» ответила на слухи о разрыве помолвки с солистом Coldplay.

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