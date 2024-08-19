В Москве пройдет акция «Ночь кино»

Акция «Ночь кино» в девятый раз пройдет в Москве и объединит свыше 150 городских площадок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

24 августа москвичи смогут бесплатно посмотреть фестивальные, документальные, анимационные картины зарубежных и российских кинематографистов, дебютные работы молодых режиссеров. В рамках события также будут организованы встречи с авторами программы для детей, экскурсии и многое другое.



В программе «Ночи кино» участвуют культурные центры, парки, музеи и библиотеки, а также флагман акции — кинотеатры «Москино».

Центральным мероприятием «Ночи кино» станет премьера фильмов народного проекта «От идеи до премьеры». Летом 2024 года «Москино» предложило москвичам придумать идеи для короткометражных фильмов и поучаствовать в народном кастинге, после чего жюри отобрало 35 непрофессиональных актеров для съемок в фильмах о Москве.

На трех площадках «Москино Космос», «Москино Ангара» и «Москино Тула» пройдет программа «Ночь кино детям» с мультфильмами «Карлик Нос», «БоксБалет», «Он не может жить без космоса», «Библейские притчи», «Ангелочек» и др.

В новой программе «Молодое кино» представят фильмы «Куба, Марина» и «Анжелюс». В Российской Государственной библиотеки пройдет программа «Посвящение любимому городу» с картиной «Я шагаю по Москве и встречей с одним из главных героев фильма, народным артистом РФ Евгением Стебловым.

В программу «Открытые границы» вошли фильмы из ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана, Туниса и других стран.

Мероприятия также пройдут в киннотеатре «Москино Факел», в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, в кинотеатре «Москино Ангара», в кинозале «Москино Жуковский», «Москино Космос», «Москино Молодежный», «Москино Тула», «Москино Спутник», «Москино Искра» и на других площадках.

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