Добровинский заявил, что потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Ефремова

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, никак не сможет повлиять на возможность артиста выйти на свободу по УДО. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, их «никоим образом» не касаются дела защиты Ефремова.

«Они (планы. — «Газета.Ru») никак не касаются ни меня, ни потерпевшей стороны. Это работа адвокатов Ефремова. Я же не занимаюсь этим делом. Это его адвокаты, пусть они работают. Был суд, и на суде, когда Ефремова увезли в больницу, выяснилось, что это актерское мастерство играет. Там ничего не случилось. Поэтому суд отнесся очень критически к тому, что случилось с Ефремовым в 2020 году. Если сейчас по УДО… Я не знаю, он болен или что-то еще — это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», — подчеркнул Добровинский.

О том, что Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО к концу 2024 года, сообщил SHOT. По данным Telegram-канала, защита артиста не сомневается в успехе ходатайства. Поводом для освобождения Ефремова может стать его состояние здоровья — адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии может привести актера к инсульту.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был Захаров. Он скончался в больнице. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Ранее адвокат Добровинский усомнился в уходе Ефремова на СВО ради УДО.