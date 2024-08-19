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Названы лауреаты кинофестиваля в Локарно

Фильм «Токсичный» Блювайте взял премию «Золотого леопарда»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Фестиваль в Локарно завершился триумфом литовского фильма «Токсичный» от режиссера Сауле Блювайте. Как пишет «Коммерсантъ», он завоевал главную награду.

Грузинская лента «Святое электричество» режиссера Тато Котетишвили была отмечена высшей наградой в категории «Кинематографисты сегодняшнего дня».

Как пишет издание, кинофестиваль продемонстрировао художественный потенциал восточноевропейского кино, которое часто остается в тени крупных фестивалей.

Китайский режиссер Ван Бин и кореец Хон Сан Су, известные своими работами, получили лишь скромные награды: фильм Ван Бина «Молодость. Трудные времена» удостоен специального упоминания, а актриса Ким Мин Хи из картины Хон Сан Су «У ручья» была награждена за лучшую роль.

Дебют Сауле Блювайте «Токсичный» произвел сильное впечатление и заслужил «Золотого леопарда», говорится в материале.

Сюжет разворачивается на фоне угнетающей городской промзоны и рассказывает о двух подростках, стремящихся вырваться из нищеты. Их телесная привлекательность становится единственным средством для выхода в мир, где сверкают огни Парижа и Японии. Они готовы на все, чтобы попасть в школу моделей, несмотря на жертвы, которые это потребует.

Фильм, снятый с энергией и экспрессией, напоминает о другом женском дебюте — «Комбинат «Надежда»» Натальи Мещаниновой, вышедшем десять лет назад, заключили авторы статьи.

Ранее актриса Моника Беллуччи пришла на премьеру с режиссером Тимом Бертоном.

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