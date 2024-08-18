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Продюсер «Дома-2» раскрыл причины расставания Бузовой с Третьяковым

Продюсер Михайловский заявил, что способствовал расставанию Бузовой с Третьяковым

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Алексей Панов/РИА Новости

Продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что способствовал расставанию Ольги Бузовой и Романа Третьякова.

Михайловский подтвердил, что попросил Третьякова уйти из «Дома-2». Он объяснил, что Бузова была самой популярной участницей шоу, ради которой его смотрели. Уже тогда продюсер рассматривал артистку на роль телеведущей программы. По словам шоумена, в романе Бузовой Третьяков выступал не только как ее возлюбленный, но и как менеджер.

Михайловский заявил, что мужчина использовал свое влияние на Бузову, выставлял команде «Дома-2» условия дальнейшего сотрудничества.

«Участники понимали, что они нужны, и начинали ставить условия. Это нормально. Но на тот момент я был не таким опытным и думал: «Вот ведь козлы». Это был 2007 год. Стало понятно, если мы сейчас с Ромой что-нибудь не сделаем, не разрушим этот союз, то просто потеряем главную звезду. Этого никто не хотел. Не забывайте, это ведь бизнес», — рассказал шоумен.

Как отметил Михайловский, на тот момент Третьяков уже не любил Бузову и просто использовал ее как «звезду для своего будущего». По словам продюсера, все это видели и все понимали. В конце концов команда «Дома-2», по заявлению шоумена, начала подталкивать участников к расставанию.

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