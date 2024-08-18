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Познер назвал Алена Делона сложным человеком

Журналист Познер заявил, что Ален Делон был закрытым и резким человеком

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Gwendoline Le Goff/Global Look Press

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил в беседе с NEWS.ru, что был хорошо знаком с французским актером Аленом Делоном.

Познер признался, что интервью с Делоном было одним из самых интересных, которые он брал.

«Ален Делон был очень сложным человеком. Он служил в армии во Вьетнаме, он долго искал свой путь в жизни. Я думаю, если бы не Валерио Дзурлини, великий итальянский режиссер, то Ален Делон не стал бы актером», — отметил журналист.

Познер отметил, что Делон был не совсем «симпатичным» в общении – закрытый и довольно резкий. При этом, по заявлению журналиста, актер раскрывался с другой стороны при более тесном контакте.

«Другое дело, когда он становился другом и открывался, тогда это был уже совсем другой человек. Кроме того, когда актер достигает такой популярности, то он надевает некую маску и играет, и Ален Делон так делал. Как, наверное, почти все актеры его уровня», — поделился телеведущий.

18 августа Алена Делона не стало. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Ранее Алсу сообщила о возвращении к работе после развода с мужем.

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