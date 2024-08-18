Ольга Зарубина рассказала, переспала бы она с мужчиной за деньги

Певица Ольга Зарубина сообщила в беседе с Prozvezd, что никогда бы не переспала с мужчиной за деньги.

Зарубина объяснила, что ее интересуют только искренние чувства.

«Я хочу только по любви: настоящей, взаимной, абсолютной, большой и красивой. Только так и никак иначе», — отметила знаменитость.

Зарубина добавила, что также никогда в жизни не будет содержать мужчину. По словам певицы, «мачо» ей не нужны. Как отметила артистка, такой тип ухажеров ее не интересовал даже в молодом возрасте, а сейчас «тем более». Исполнительнице 65 лет.

Зарубина рассказала, что у нее «все спокойно» в личной жизни.

«Много мужчин мне пишет в социальных сетях: телефон просят, хотят познакомиться, встретиться. Но я интуитивно понимаю, что это все не мое. Когда я пойму, что действительно мое, тогда не упущу, уж поверьте», — поделилась певица.

В июле Зарубина заявила, что ее бывший муж, народный артист России Александр Малинин, встречался с девушками по вызову в браке. Артистка назвала поведение экс-супруга классической картиной для нарцисса, коим, как считает певица, он и является.

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