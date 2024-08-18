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Актриса Елена Цыплакова не смогла стать матерью из-за ошибки врачей

Актриса Елена Цыплакова призналась, что стала бесплодной из-за ошибки врачей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актриса Елена Цыплакова призналась в шоу «Секрет на миллион», что стала бесплодной из-за ошибки врачей.

По словам Цыплаковой, в 27 лет она заболела крайне опасной формой малярии во время поездки в Африку. Артистка объяснила, что его могло не стать, если бы она не приняла лекарства вовремя. Как отметила актриса, в момент, когда ей стало плохо, она попросила врачей сделать ей анализ крови. Однако болезни не обнаружили.

«Когда мне стало совсем плохо, меня забрали в Боткинскую, уже там у меня обнаружили малярию. Я была почти зеленого цвета, мне врачи сказали так: «Мы ни на ком еще не пробовали, если что, звони». Мне выдали эти таблетки, две таблетки я выпила за один день, я вцепилась в кровать железную, потому что чесалось все», — вспомнила артистка.

Цыплакова добавила, что позже у нее появились побочные эффекты после болезни в виде кровотечения. Врачи приняли их за внематочную беременность.

«И меня распахали неправильно. Врач, когда меня выписывала, сказала: «У тебя не будет детей». У меня был шок, конечно. А она говорит: «А что ты переживаешь? Другие только мечтают, аборты делать не надо», — поделилась артистка.

Цыплакова призналась, что диагноз стал для нее трагедией. Актриса уверена, что ее бесплодие появилось в результате ошибки врачей. Она отметила, что проводившая ей операцию хирург потом «пряталась» от нее. По словам артистки, на ноги ставил ее другой врач.

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