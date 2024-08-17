Олимпийский чемпион предложил рэперу Dr Dre натренировать его к Олимпиаде 2028

Двукратный олимпийский чемпион по стрельбе из лука Джастин Хьюиш предложил рэперу Dr Dre натренировать его к Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

49-летний американец не сомневается, что возраст 59-летнего рэпера — не помеха, тем более они почти соседи.

«Любой способен на это в любом возрасте. Возрастных ограничений нет. Вы можете быть феноменом и не знать об этом», — заверил он.

Хьюиш пообещал, что может тренировать артиста на его территории и поможет связаться с нужными людьми, включая тренеров сборной США.

«Если ты действительно серьезно настроен, позвони мне. Мы сделаем это!» — говорит он.

Хьюиш и сам надеется принять участие в Играх 2028 года.

Накануне американский рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг) рассказал о желании принять участие в летних Олимпийских играх — 2028. Как оказалось, рэпер увлекается стрельбой из лука с младшей школы.

«У меня на заднем дворе установлен тренажер, и я слышал, что для участия в Олимпийских играх требуется 77 футов. Я тренируюсь на дистанции в 90 футов», — поделился продюсер.

Ранее лидер группы «Мираж» раскритиковал Олимпиаду в Сочи.