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Кевин Спейси отказывается съезжать из проданного на аукционе особняка

Покупатель дома Кевина Спейси пожаловался, что актер отказывается съезжать

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Susannah Ireland/Reuters

Инвестор Сэм Асгари, который приобрел особняк Кевина Спейси в Балтиморе, ведет переговоры с адвокатами звезды «Карточного домика», поскольку актер отказывается съезжать. Об этом сообщает Baltimore Banner.

«Сейчас он отказывается уезжать. Он просит шесть месяцев, чтобы покинуть дом и ничего не платить», — пояснил покупатель.

Асгари приобрел недвижимость Спейси в конце июля за $3,24 млн. Эта сумма оказалась меньше той, за которую актер приобрел дом на набережной в 2017 году. Связанная со Спейси компания купила особняк за $5,65 млн.

В июне актер признавался, что у него забрали дом из-за многомилионных долгов после судебных процессов. Спейси утверждал, что у него практически не осталось денег. Однако пока ему удается избежать банкротства.

Кевин Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что актер Круз купил квартиру за $223 млн в самом секретом доме Лондона.

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